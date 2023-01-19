Дагестану помогут решить проблему с питьевой водой

19 янв. 19:15

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минфину России проработать возможность выделения средств федерального бюджета на работы по обеспечению Дагестана и еще нескольких регионов страны качественной питьевой водой, информирует пресс-служба правительства Дагестана.

«Такое решение принято в связи с тем, что регион выполнил обязательства и со 100-процентным кассовым освоением завершил исполнение федерального проекта „Чистая вода“», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что средства могут выделить за счет перераспределения в 2023 году средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта «Чистая вода», высвобождающихся в связи с отсутствием потребности у других субъектов страны.