Богданов обсудил с послом Турции ситуацию на Ближнем Востоке

19 янв. 19:36

В Москве 19 января прошла встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и посла Турции в Москве Мехмета Самсара. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Центральной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, включая последние событие в Сирии.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.