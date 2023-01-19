На индексацию социальных выплат в России выделят свыше 150 млрд рублей

19 янв. 18:53

В 2023 году на индексацию социальных выплат в России направят более 150 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства финансов РФ.

"Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения", - сказано в тексте.

Среди них: ежемесячные пособия по уходу за ребенком; ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам; ежемесячные страховые выплаты.

Кроме того, увеличится размер материнского капитала. На первого ребенка он составит почти 587 тыс рублей, а на второго – почти 755,6 тыс.