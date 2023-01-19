В части Махачкалы из-за аварии нет света вторые сутки

19 янв. 18:35

Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии, произошедшей 18 января на силовом трансформаторе 110 тыс вольт. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети-Северный Кавказ".

В настоящее время без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, поселок Семендер, часть проспекта Акушинского. В общей сложности света нет у 15 тыс человек.

В пресс-службе отметили, что на время восстановительных работ электроэнергию местным жителям будут подавать с двухчасовыми перерывами.