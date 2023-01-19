Ставрополье встретит пятницу с туманом и гололедом

19 янв. 23:05

Ночью, 20 января, температура воздуха на Ставрополье опустится до четырех градусов ниже нуля, информирует краевой гидрометцентр. Уточняется, что день пройдет без осадков, но в некоторых районах будет туман. Гололед образуется на дорогах и тротуарах.

«Ожидается восточного ветер со скоростью 6-11 м/с. Днём в крае столбик термометра поднимется до +2°…+7°. Ветер усилится. Его порывы будут достигать 15-18 м/с», - говорится в прогнозе.

Столбики термометров в Ставрополе будут опускаться до минус трех градусов, осадков не прогнозируется, ветер 9-11 м/c. Днем до +3°...+5°, ветер не поменяет направление, но усилятся до 16-18 м/с.