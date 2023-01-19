ЦБ объяснил ослабление рубля в декабре

19 янв. 18:04

Ослабление рубля в декабре происходило на фоне снижения чистых продаж валюты экспортерами – до $15 млрд, а также роста спроса со стороны отдельных участников торгов, в том числе выросли покупки физлицами. Также повлиял спрос банков на валюту для конвертации депозитов в рублевые.

Кроме того, в материалах ЦБ указывается, что физлица в декабре купили на российском рынке валюты больше, чем продали, на 154,2 миллиарда рублей против 70,1 миллиарда рублей в ноябре. Банки, не относящиеся к системным, купили валюты больше, чем продали, на 567 миллиардов рублей против 506 миллиардов в ноябре и 678 миллиардов в октябре. А системно значимые банки продали валюты больше, чем купили, на 725 миллиардов рублей против 727 миллиардов в ноябре и 837 миллиардов в октябре, приводит данные российский регулятор.