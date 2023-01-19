Азербайджан обсудил с Adani Group сотрудничество в области транспорта

19 янв. 17:54

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани. Об этом говорится в сообщении, опубликованной на сайте главы азербайджанского государства.

На переговорах было отмечено, что Азербайджан является инициатором транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг" и одним из основных транспортно-логистических узлов. В этой связи были обсуждены перспективы сотрудничества республики с Adani Group. "Также в контексте транспортного коридора Восток-Запад подчеркнуто особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана", - сказано в заявлении.

Участники встречи обменялись мнениями относительно привлекательности Азербайджана для прямых иностранных инвестиций, развитии экономики страны и перспективах сотрудничества с Adani Group в нeфтeхимичecкoй, гoрнoй, мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти и других cфeрaх. Cтoрoны договорились о взаимных визитах и прoвeдeнии более обстоятельных обсуждений по дальнейшему сотрудничеству.