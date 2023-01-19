Грузия исключила возможность военной поддержки Украины

19 янв. 17:25

Власти Украины не должны требовать от Грузии поставок вооружений, заявил депутат грузинского парламента Гия Вольский, отметив, что Тбилиси не может оказывать помощь Киеву по этому треку.

«Нашим национальным интересом является поддержка Украины, наша политическая позиция была неизменной и твердой. Пусть гуманитарная помощь будет важной, но не товары военного назначения или другие предметы <…> Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт», - приводит его слова РИА Новости.