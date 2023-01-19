РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузия исключила возможность военной поддержки Украины

Грузия исключила возможность военной поддержки Украины

Власти Украины не должны требовать от Грузии поставок вооружений, заявил депутат грузинского парламента Гия Вольский, отметив, что Тбилиси не может оказывать помощь Киеву по этому треку.

«Нашим национальным интересом является поддержка Украины, наша политическая позиция была неизменной и твердой. Пусть гуманитарная помощь будет важной, но не товары военного назначения или другие предметы <…> Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт», - приводит его слова РИА Новости.

1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version