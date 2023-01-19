В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тыс человек

19 янв. 17:15

Около 38 тыс жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением. Как сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара, авария устранена.

Ранее сообщалось о проведении аварийных работ на тепломагистрали, из-за чего весь Комсомольский микрорайон Краснодара был отключен от теплоснабжения.

"Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода", - информирует пресс-служба МЦУ Краснодара.