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В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тыс человек

В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления 38 тыс человек

Около 38 тыс жителей Краснодара, оставшихся в четверг без теплоснабжения в результате аварии на тепломагистрали, скоро будут обеспечены отоплением. Как сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара, авария устранена.

Ранее сообщалось о проведении аварийных работ на тепломагистрали, из-за чего весь Комсомольский микрорайон Краснодара был отключен от теплоснабжения.

"Ремонтные работы на теплотрассе завершены, сейчас систему заполняют водой. В ближайшие часы в дома жителей Комсомольского микрорайона вернется отопление и горячая вода", - информирует пресс-служба МЦУ Краснодара.

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