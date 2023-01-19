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Израиль призвал США усилить давление на Иран

Израиль призвал США усилить давление на Иран

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который находится в Израиле с официальным визитом.

Глава израильского внешнеполитического ведомства призвал Соединенные Штаты усилить давление на Иран.

"Очень важная встреча с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Я подчеркнул необходимость увеличения давления США на Иран, что позволило бы добиться новых прорывов в регионе, включая расширение сотрудничества на основе "Авраамовых соглашений" (соглашения о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран - прим. ред)", - сообщил Коэн, передает ТАСС.

"Сотрудничество между Израилем и США необходимо для того, чтобы устранить иранскую угрозу для Израиля, Ближнего Востока и всего мира", - добавил израильский министр.

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