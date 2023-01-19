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Новак рассказал, что нужно для снижения дисконта на российскую нефть

Новак рассказал, что нужно для снижения дисконта на российскую нефть

Вице-премьер России Александр Новак назвал условие для сокращения дисконта на российскую нефть.

"Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться", - цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер также отметил, что в настоящее время российские экспортеры занимаются проработкой всех необходимых логистических маршрутов и вопросами страхования, покупки.

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