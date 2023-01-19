Назначен командующий 2-го армейского корпуса ВС Армении

19 янв. 16:42

Новым командующим 2-го армейского корпуса ВС Армении стал полковник Гарегин Погосян.

Соответствующий приказ, по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Ранее был отправлен в отставку бывший командующий - Ваграм Григорян. Его уволили после крупного пожара в воинской части, жертвами которого стали 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

По данным Следственного комитета, трагедия произошла из-за использования автомобильного бензина для обогрева.