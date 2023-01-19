Врач: прививка от пневмококка снижает риск развития осложнений после ковида и гриппа

19 янв. 16:38

Прививку от пневмококковой инфекции, которую можно сделать даже в период подъема заболеваемости, может снизить риск развития осложнений после гриппа и коронавируса, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра Сеченовского университета по профилю «пульмонология», академик Сергей Авдеев, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Осложненные пневмонии остаются частыми причинами госпитализации. Пневмококковая инфекция, ее вызывает одноименный патоген, и вирусная приводят к тяжелым поражениям легких. Может развиться «шоковое легкое» или респираторный дистресс-синдром», - поделился медик. Он добавил, что в таких случаях летальность составляет 50%.

Лучший способ защиты от пневмококка - прививка. «Есть два типа вакцины от пневмококка: конъюнгированная - ее делают один раз на всю жизнь - и полисахаридная, которой надо ревакцинироваться каждые пять лет. Вакцина против пневмококковой инфекции входит в национальный календарь прививок, ее получают все дети до двух лет», - рассказал Авдеев.

Взрослые могут сделать прививку в любое время, особенно она рекомендована людях старше 60 лет и имеющим хронические заболевания, отметил врач.