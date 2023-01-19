Путин позвонил Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - сказано в сообщении.
Стороны также затронули ситуацию в Сирии, отметив важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию.