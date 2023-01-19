Путин позвонил Раиси

19 янв. 16:26

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - сказано в сообщении.

Стороны также затронули ситуацию в Сирии, отметив важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию.