Россия и Казахстан обсудили вопросы газового сотрудничества

19 янв. 16:15

В Санкт-Петербурге прошла встреча первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, стороны обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В пресс-службе правительства Казахстана сообщили, что по итогам встречи была подписана дорожная карта по основным направлениям взаимодействия, в нее включены вопросы переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.

Также во встрече с главой «Газпрома» участие приняли глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, председатель правления АО «НК QazaqGaz» Санжар Жаркешов.