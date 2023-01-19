В Дагестане опровергли информацию о посмертно оштрафованном князе XVII века

19 янв. 15:51

В МВД Дагестана опровергли информацию о том, что живший в XVII веке князь был оштрафован за непристегнутый ремень, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в интернете появилось фото с дорожной камеры, будто бы "зафиксировавшей" непристегнутый ремень князя Хаджи-Давуда, жившего в XVII веке, якобы ехавший с пассажиром в легковушке.

"Указанная информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. Нарушителя [водителя] система берет в белую рамку, что видно на фото", - сказано в сообщении.