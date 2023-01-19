Соревнования "Золотая шайба" пройдут в Краснодаре

19 янв. 15:50

Краснодар 21 января примет краевые соревнования по хоккею "Золотая шайба".

Они пройдут во дворце Ice Palace, участие в состязании примут хоккеисты 2006-2007 годов рождения.

Вице-губернатор Александр Власов отметил, что на Кубани хоккеем занимаются почти 2,8 тыс спортсменов, в том числе тысяча в 12 отделениях одиннадцати городов и районов края.

"Ежегодно мы проводим около 15 краевых мероприятий – это чемпионаты, первенства и соревнования для юных хоккеистов "Золотая шайба", - добавил он.

Старшей группы хоккеистов будет состязаться с 25 по 29 января в станице Кущевской, средняя - с 1 по 5 февраля, младшая - с 8 по 12 февраля.