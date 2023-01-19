В Баку раскрыли число добытой в 2022 году нефти в рамках квоты ОПЕК+

19 янв. 15:29

Добыча нефти вместе с конденсатом в Азербайджане в декабре 2022 составила 668 тыс баррелей в сутки, сообщило Минэнерго Азербайджана.

По данным ведомственного отчета, из этого объема 548 тыс баррелей пришлись на нефть, 120 тыс баррелей - на конденсат.

"Добыча нефти в Азербайджане в декабре составила 548 тыс баррелей в сутки. Согласно решению, принятому на 34-м министерском заседании ОПЕК+, квота АР на добычу в декабре была определена в объеме 684 тыс баррелей в сутки", - сказано в сообщении.

Таким образом, Азербайджан в декабре прошлого года перевыполнил сделку ОПЕК+ на 124,8%.

В сообщении министерства говорится, что в целом среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в рамках сделки ОПЕК+ в 2022 году составила 557,7 тыс баррелей. Таким образом, Азербайджан в прошлом году перевыполнила сделку ОПЕК+ в среднем на 124,1%.