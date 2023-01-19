Компании России очень заинтересованы в работе в Туркменистане

19 янв. 15:14

Российские компании испытывают высокий интерес к работе в Туркменистане, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в ходе выступления на российско-туркменском бизнес-форуме.

По его словам, российские бизнесмены заслуженно считают туркменский рынок одним из наиболее перспективных.

"Российская продукция широко известна в вашей стране и пользуется здесь заслуженным спросом", - цитирует чиновника ТАСС.

Чиновник назвал несколько примеров - это поставки российской железнодорожной техники, работа производителей автомобильной и специальной техники, и продукция металлургии.