В России утвержден стандарт системы "все включено"

19 янв. 15:03

Росстандарт утвердил единые нормы стандартов для гостиниц "Все включено" и "Ультра все включено".

Национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022 "Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения "Все включено" и "Ультра все включено". Общие требования" утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Новый стандарт вступит в силу с 30 июня 2023 года.

"Его положения впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц", - отметили в ведомстве.

В стандарте устанавливаются требования к номерному фонду, питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спортивным и спа- услугам гостиниц. В нем прописаны минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг "все включено" и "ультра все включено", сообщает Росстандарт.