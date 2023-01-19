Мужчина в Краснодаре украл у подростка деньги, чтобы поесть в KFC

19 янв. 14:46

Сотрудники Росгвардии в Краснодаре задержали мужчину, которые подозревается в хищении сумки у юной посетительницы ресторана быстрого питания KFC.

Инцидент случился в KFC на первом этаже торгового центра на улице Петра Метальникова. Мужчина заметил оставленную без присмотра сумку школьницы. Взяв сумку, он вышел на улицу, выбросил сумку и личные вещи подростка, забрав себе только наличные. Затем вернулся в ресторан и заказал еду. За обедом его и задержали росгвардейцы.

Выяснилось, что девочка заметила происходящее и позвонила маме, находившейся неподалеку. Женщина встретила сотрудников Росгвардии и попросила о помощи. Изучив записи с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы мужчины.

"Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что 44-летний местный житель уже был судим за имущественное преступление", - сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.