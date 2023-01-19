Иран предложил Западу вернуться к ядерной сделке

19 янв. 14:25

Тегеран готов вернуться к переговорам по ядерной сделке, но без предварительных условий и с "реалистичным подходом" Вашингтона, сообщил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, стороны несколько раз приближались к заключительным этапам соглашения, но на этих этапах иногда США выдвигали идеи или оправдания.

"С одной стороны, американцы посылали нам сообщения о том, что они готовы к заключительным этапам заключения сделки. Они говорили, что Совместный всеобъемлющий план действий не является приоритетом для США, а беспорядки в Иране и ситуация в Иране - это приоритеты американцев. Тогда я объявил, что американцы должны прояснить свои позиции относительно сообщений, которые они посылают нам по официальным каналам, и противоречивых комментариев, которые они делают в СМИ", - цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что США по дипломатическим каналам настаивают на необходимости достижения сделки и Тегеран готов достичь окончательной точки заключения без предварительных условий.

"Мы готовы сделать последний шаг в рамках предыдущих переговоров, но без предварительных условий, с реалистичным подходом со стороны США и с целью защиты прав и реализации национальных интересов Ирана. В любом случае, мы привержены пути дипломатии. Мы считаем, что переговоры ради переговоров не приносят результата", - констатировал Абдоллахиян.