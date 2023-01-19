Мишустин начал рабочий визит в Туркменистан

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Туркменистан.
Ранее в кабмине РФ сообщили, что в ходе поездки он проведет переговоры с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
"Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - указали в пресс-службе правительства.
Кроме того, Мишустин также выступит на пленарном заседании Российско-Туркменского бизнес-форума в Ашхабаде.