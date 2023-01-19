Правда о "Черном январе" 1990 года в Баку 

19 янв. 23:00

В этом году на Южном Кавказе идет решающая битва между правдой и ложью, исход которой определит будущее региона. Спустя два года после победы суверенитета Азербайджана над оккупационной политикой Армении настает время и торжества правды. Все последние попытки Еревана провести информационные атаки против Баку провалились: ОДКБ не стала вмешиваться в ситуацию на армяно-азербайджанской границе после сентябрьского боестолкновения, Россия и Запад не поддержали требование армянских властей открыть Лачинскую дорогу для ввоза в Карабах оружия, мин и боевиков. Реваншисты пока не сдаются и усиливают конфронтацию там, где им привычнее всего лгать – в прошлом.

Тем важнее противостоять им на фронте истории. На прошлой неделе началась ежегодная дезинформационная кампания армянских националистических кругов по представлению событий "Черного января" 1990 года как акта этнической чистки. Исполнители настолько глубоко погрузились в ложь организаторов, что преспокойно выдают фотографии пострадавших и убитых азербайджанцев за свидетельства армянских погромов. А значит, настало время еще раз напомнить о том, что на самом деле произошло 33 года назад в Баку, в январе 1990 года, ставшего поистине черным для азербайджанской истории. Нельзя допустить, что фейки вставали в один ряд с фактами.

Лжецы изображают нападения на армян в январе 1990 года как стихийные погромы, начавшиеся якобы из всеобщего чувства ненависти азербайджанцев к армянам. Однако в многонациональном Баку, где столько поколений вместе жили в мире и дружбе азербайджанцы, армяне, русские, евреи, талыши, лезгины и представители других этносов, стихийный межнациональный конфликт был невозможен. Нет, нападения на армян совершались организованно, причем по приказанию с самого верха советской власти в рамках глобальной программы команды генсека Михаила Горбачева по дезинтеграции СССР.

К 1990 году эта программа была почти завершена. Советское государство, у которого не было естественных – социальных либо экономических – причин для гибели, уже несколько лет ликвидировала партийная и силовая элиты с целью перевода в частную собственность его громадных имущественных и финансовых ресурсов. Соответствующий план им был предложен коллективным Западом, применившим классический метод "разделяй и властвуй" для победы над СССР в "холодной войне". Западу требовалось устранение геополитического конкурента, советская верхушка хотела денег, и так их интересы сошлись.

Союз разрушали через искусственное разжигание национальных конфликтов в республиках: ненависть к соседям и ненависть к центральной власти заставит советских граждан проголосовать за выход их малой родины из состава большой. Отсюда националистические кружки и движения в каждой республике, созданные по команде из центра. В них на местах готовились боевики и планы терактов против населения, замаскированных под "национальные погромы". Один из таких терактов и был совершен в Баку в январе 1990 года: организованные террористические группы не просто вышли на улицы и стали хватать людей, похожих на армян, но прошли по заранее подготовленному списку адресов армянских семей, в том числе в элитных домах, куда обычный бакинец не мог попасть без пропуска.

Обычные бакинские азербайджанцы в эти дни укрывали от боевиков армян – своих родственников, друзей и знакомых. И им не мешало защищать близких то, что именно с азербайджанских погромов в Армении началось раскалывание советского Южного Кавказа. Напомним, что первыми пострадали азербайджанцы в городе Кафан (АрмССР), где на рубеже 1987-1988 годов точно так же по спущенному сверху списку адресов прошлись боевики-националисты – при полном бездействии местных властей. Азербайджанское население Кафана, порядка 4 тыс человек, не просто подверглось насилию, но было изгнано из города, отправлено зимой пешком через горы в АзССР. Многие замерзли насмерть в пути, остальных сконцентрировали в крупных городах и стали вербовать в националистические объединения, готовя следующий удар по Кавказу – он был нанесен уже в феврале 1988 года в Сумгаите. И в Кафане, и в Сумгаите действовали специально обученные террористы, но ответственность за это была возложена на армянский и азербайджанский народы в целом.

"Черный январь" 1990 года совместил в себе теракты против обоих народов. Сначала произошли нападения боевиков на армян, не получающие никакой реакции со стороны милиции и КГБ, и намеренное распространение слухов, что в Баку – во что невозможно поверить – идут стихийные погромы. По сути, это было атакой на всех бакинцев, в сознание которых не укладывалось, что соседей и земляков можно делить по национальностям и испытывать из-за этого к ним вражду, а еще шире – на армяно-азербайджанские отношения с прицелом на цементирование долговременного межнационального и территориального конфликта вокруг Карабаха.

Затем, в ночь с 19 на 20 января, в Баку были введены отряды карателей на танках, переодетые в форму советских войск. Одних боевиков, убивавших армян, сменили другие боевики, убивавшие азербайджанцев – теперь под "предлогом" прекращения погромов. Каратели уничтожали все, что попадалось у них на пути, не только вели беспорядочный огонь по прохожим и жилым домам, но и давили людей и машины гусеницами. В ту ночь погибло 147 азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков – важно подчеркнуть, что не участников нападений на армян, а обычных бакинцев. Наутро погромы по очередной команде сверху были остановлены, хотя никто из боевиков от рук карателей не пострадал, а убийцы на танках были заменены обычными советскими солдатами.

Новое в этой цепи преступлений было только одно – теперь уже верховная власть открыто приняла участие в насилии над кавказскими народами, не только ввела карателей под видом советской армии, но и публично об этом заявила. Сделано это было ради того, чтобы заставить АзССР прекратить сопротивление ликвидации СССР в то время, как другие республики уже приготовились объявить о своей независимости. "Черный январь" был политическим посланием населению Азербайджана: уходите из Союза, или советская власть вас уничтожит.

Сразу после этого, поскольку все необходимые удары по Азербайджану и Армении были нанесены, центр утратил интерес к Южному Кавказу. Выращенные им националисты оказались наедине сами с собой. Дальнейшая история разворачивания армяно-азербайджанского конфликта, сформированного Михаилом Горбачевым и его сообщниками, известна: в августе 1990 года Верховным Советом АрмССР принята декларация о независимости Республики Армения, в которую включена ссылка на незаконный документ "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", и так уже официально начинается Карабахская война. Всего за год, до августа 1991 года, новые власти Армении проводят полную этническую чистку, изгоняя из республики всех азербайджанцев – около 200 тыс человек.

18 октября 1991 года Верховный Совет АзССР принимает акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики", восстанавливая суверенитет Азербайджана, но спустя всего месяц, 20 ноября, вся верхушка азербайджанских властей при первом президенте Аязе Муталибове, занимавшаяся переговорами по урегулированию отношений с Арменией, была сбита боевиками в небе над Гаракендом во время полета на вертолете. Люди, имевшие необходимые для быстрого решения проблемы опыт и контакты с армянским руководством, погибли, и так началась горячая фаза Карабахской войны. Только после возвращения во власть общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева боевые действия удалось остановить, но к тому времени 20% азербайджанской земли оказались под оккупацией Армении – и так карабахская проблема оставалась нерешенной в течение 26,5 лет безуспешных переговоров, пока Ереван не капитулировал в Карабахской войне после 44 дней боевых действий осенью 2020 года.

Армения посвятила эти 26,5 лет, а также прошедшие с того момента два года накоплению громадного объема фейков обо всех событиях армяно-азербайджанского конфликта. Армянская сторона изначально была агрессором, предъявлявшим территориальные претензии к соседу, и ей требовалось представить свои незаконные, преступные действия как справедливые и правильные, поэтому почти три десятилетия она всячески изображала себя жертвой, надеясь, что наслоения лжи помогут спрятать от людей правду о злодеяниях армянских националистов. Именно поэтому борьбу за историческую правду об истории Южного Кавказа необходимо продолжать до полной победы, и одной из битв является память о "Черном январе" 1990 года, теракте против Баку, Азербайджана и всей некогда единой большой страны. Теракте, организованном ради наживы предателями Родины. Тогда они добились своего и не понесли никакой ответственности – но они не должны уйти от суда истории, как и исполнители их преступных приказов. Правда обязательно победит ложь.