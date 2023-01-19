В КЧР криптовалютчица лишила инвесторов трех миллионов рублей

19 янв. 14:09

Жительница Карачаево-Черкесии стала фигурантом девяти уголовных дела, она похитила у инвесторов три млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Злоумышленница знакомилась с потенциальными жертвами в соцсетях. Она предлагала вложить сбережения в цифровую валюту, обещая высокий доход. Получив перечисления на счет, мошенница обрывала связь, а взятые на себя обязательства не выполняла.

Жертвами аферистических уловок стали жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ленинградской и Калужской областей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").