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Татарстанские чиновники предложат Туркменистану машины Aurus

Татарстанские чиновники предложат Туркменистану машины Aurus

Министерство промышленности Татарстана намерено подготовить предложение для Туркменистана по машинам Aurus, рассказал заместитель премьер-министра - министр промышленности республики Олег Коробченко в кулуарах российско-туркменского бизнес-форума.

По его словам, утром по дороге на форум он увидел большой кортеж Mercedes и задался вопросом, почему туркменистанские коллеги пользуются Mercedes, при том, что Aurus - гораздо более качественная машина, которая выпускается в России, дружественной Туркменистану.

"По приезде я переговорю с руководством компании Aurus. Нам нужно встретиться с руководством Туркменистана и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться: это будут наши автомобили Aurus и бронированные, и обычные в классе седан", - цитирует министра ТАСС.

Глава Минпрома добавил, что в республике недавно начали выпускать новую модель Aurus - Komendant, джип представят 28 февраля на коллегии ведомства.

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