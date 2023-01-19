Роспотребнадзор: пик заболеваемости гриппом приближается

19 янв. 13:44

В России может вырасти заболеваемость гриппом в связи с распространением варианта гриппа В.

«Доля гриппа В в общей структуре заболеваемости пока невысока, около 20%, но постепенно она растет. Не исключено, что может достичь 30-40%, обычно более высокий удельный вес вирусов гриппа типа В не наблюдается. Как показывают наблюдения прошлых лет, появление гриппа В означает, что мы перешли во вторую половину эпидсезона и знаменует собой пик и начало спада заболеваемости», - рассказала замруководителя Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет «Интерфакс».

Грипп А обычно дает осложнения в виде вирусной пневмонии, грипп В грозит вторичными бактериальными инфекциями.