Почти 40 тысяч жителей Краснодара остались без отопления

19 янв. 13:38

Свыше 160 домов и более двух десятков социальных объектов оказались отключены от тепла в Краснодаре из-за аварии, рассказали в муниципальном центре управления города.

"Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, из-за этого отключен от теплоснабжения весь Комсомольский микрорайон, это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объекта", - цитирует сообщение ТАСС.

Специалисты уже ведут работы по устранению аварии. Девяти работникам ООО "Краснодартеплоэнерго", располагающим пятью единицами техники, нужно заменить три метра трубы теплоснабжения.

В зоне отключения живут 38 тыс человек.