Досрочные выборы в мажилис Казахстана пройдут 19 марта

19 янв. 13:20

Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) в Казахстане назначены на 19 марта, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Перед этим глава государства издал указ о роспуске палаты.

Кроме того, президент досрочно прекратил полномочия маслихатов - их выборы всех уровней назначит Центральная избирательная комиссия.

В заявлении Токаева, опубликованном на сайте Акорды, глава государства уточнил, что Казахстан вступает в новую эпоху развития - в республике наблюдается "динамичный и всесторонний процесс обновления", а будущие выборы послужат олицетворением идущих в обществе изменений, они также дадут мощный толчок дальнейшей модернизации политической системы Казахстана.

"Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство"", - пояснил Токаев.