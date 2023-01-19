Селекционеры в Узбекистане вывели "Ташкентскую сказку"

19 янв. 13:10

Новый ультраранний сорт картофеля, выведенный селекционерами НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе Узбекистана, получил название «Ташкентская сказка».

В Минсельхозе рассказали, что новый сорт относится к ультраранним, он созревает на 10-12 дней раньше, чем другие сорта узбекского картофеля.

Вегетационный период «Ташкентской сказки» составляет 65-70 дней. Отмечается, что этот сорт будет расти только в очень плодородной почве. «Ташкентская сказка» устойчива ко многим вирусным заболеваниям, говорится в сообщении.

В прошлом году в республике было выращено 3,4 млн тонн картофеля, в 2023 году ожидается 3,7 млн тонн урожая.