Билеты на поезд "Москва - Симферополь" вернулись в продажу

19 янв. 13:00

Компания "Гранд сервис экспресс", занимающаяся перевозками в Крым, снова начала продавать билеты на поезд № 166 Москва - Симферополь на период с 13 марта по 25 мая, за исключением некоторых дат, говорится в Telegram-канале перевозчика.

"Сегодня открыта продажа билетов на поезд № 166 Москва - Симферополь отправлением из Москвы с 13 марта по 25 мая, кроме дат: 17-20, 24, 25 и 31 марта; 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30 апреля; 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая", - уточняется в сообщении.

Напомним, ранее "Гранд сервис экспресс" заявлял о временной приостановке продажи билетов на весну в Крым и обратно из-за ремонта железнодорожной сети.

В компании заверили , что количество составов останется неизменным - отменять их не планируется, а продажи билетов снова начнутся после уточнения времени прибытия поездов на станции.