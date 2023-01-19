Касым-Жомарт Токаев провел консультации по роспуску Мажилиса

19 янв. 12:59

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску Мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов (местных представительных органов), - сообщает Акорда.

Президент напомнил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.

"В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты", – сказал Токаев, передает "АиФ-Казахстан".

В ходе консультаций в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции страны выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.

По итогам встречи президент сообщил, что итоговое решение будет принято им с учетом высказанных сегодня предложений.