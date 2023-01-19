В Иране возросло число пострадавших при землетрясении

19 янв. 12:53

Число пострадавших в результате землетрясения недалеко от города Хой на северо-западе Ирана увеличилось до 194, сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан.

"В медицинские центры провинции обратились 194 пострадавших от землетрясения. При этом только 24 человека госпитализированы, 10 из них уже успешно прооперированы", - цитирует его издание Tasnim.

Глава провинции отметил, что власти обеспечат всем пострадавшим от землетрясения места в палаточных лагерях и раздачу гуманитарной помощи на ближайшие трое суток.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано вчера на северо-западе Ирана, в районе ирано-турецкой границы. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Хой, очаг залегал на глубине 5 км.