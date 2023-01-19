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Депутат "Грузинской мечты": ЕНД больше не существует

Депутат &quot;Грузинской мечты&quot;: ЕНД больше не существует

Самая мощная оппозиционная партии Грузии "Единое национальное движение" фактически перестала существовать как политический субъект, такое мнение выразил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.

"В общем, такого политического субъекта больше не существует по той простой причине, что эта партия испытала невероятную люстрацию, когда показала свое настоящее лицо и цели", - цитирует его Sputnik Грузия.

Миканадзе уточнил, что в процессе внутрипартийного противостояния ЕНД показало методы, путем которых партия управляла Грузией в период нахождения у власти.

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