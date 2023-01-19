Сайт казахстанского McDonald’s превратился в Food Solutions

19 янв. 12:44

Адрес сайта сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s в Казахстане, изменился, пишет ТАСС.

В адресной строке, где ранее значилось mcdonalds.kz теперь значится foodsolutions.kz. На сайте висит желтый баннер с надписью "Все, что ты любишь! Уже скоро!". Рестораны сети меняют вывески в городах республики.

McDonald's в Казахстане (компания ТОО "Food Solutions KZ") насчитывает 24 ресторана. О том, что сеть больше не будет работать под брендом McDonald’s стало известно 5 января. На 10 января в компании не определились с новым названием для ресторанов.