Власти Железноводска нашли здание для будущего концертного зала

19 янв. 12:36

В скором времени в центре курортного Железноводска появится концертный зал – под него переоборудуют заброшенное здание кинотеатра, - сообщил глава курорта Евгений Бакулин.

"В Железноводске есть заброшенное здание кинотеатра "Кристалл", который располагается в центре курортной зоны, новый инвестор реконструирует его и превратит в концертный зал", - рассказал Бакулин, передает ТАСС.

Инвестиционные вложения в реконструкцию составят около 2 млрд рублей, - отметил Бакулин.

Благодаря масштабной реконструкции городской и курортной инфраструктуры Железноводск стал финансово интересным для инвесторов. На данный момент проект будет проходить экспертизу, в случае признания здания пригодным и не аварийным в городе появится большой концертный зал, - добавил глава Железноводска.