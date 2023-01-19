РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян велел закрыть все объекты, не отвечающие требованиям пожарной безопасности

Пашинян велел закрыть все объекты, не отвечающие требованиям пожарной безопасности

В Армении надо закрыть все объекты, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Он пояснил, что пожар, произошедший сегодня ночью в воинской части в Гегаркуниской области, стал свидетельством плохого контроля за соблюдением правил безопасности. Пашинян подчеркнул, что следить за их выполнением нужно максимально строго не только на военных, но и на гражданских объектах.

"У нас есть крупные гражданские объекты, которые мы не закрываем, чтобы не вышло, что мы лишили заработка нескольких сотен людей. Но я поручаю: компромиссов быть не должно. Там, где нет соответствия противопожарным нормам, идите и закрывайте", - цитирует премьера Sputnik Армения.

Он уточнил, что возможны два варианта: либо инвестор сделает дополнительные вложения в меры безопасности, либо продавцы переместятся в другое безопасное место. Пашинян добавил, что начинать действовать нужно уже сегодня.

910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version