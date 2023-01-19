Пашинян велел закрыть все объекты, не отвечающие требованиям пожарной безопасности

19 янв. 12:34

В Армении надо закрыть все объекты, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Он пояснил, что пожар, произошедший сегодня ночью в воинской части в Гегаркуниской области, стал свидетельством плохого контроля за соблюдением правил безопасности. Пашинян подчеркнул, что следить за их выполнением нужно максимально строго не только на военных, но и на гражданских объектах.

"У нас есть крупные гражданские объекты, которые мы не закрываем, чтобы не вышло, что мы лишили заработка нескольких сотен людей. Но я поручаю: компромиссов быть не должно. Там, где нет соответствия противопожарным нормам, идите и закрывайте", - цитирует премьера Sputnik Армения.

Он уточнил, что возможны два варианта: либо инвестор сделает дополнительные вложения в меры безопасности, либо продавцы переместятся в другое безопасное место. Пашинян добавил, что начинать действовать нужно уже сегодня.