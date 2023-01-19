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"Росатом" может построить АЭС в Кыргызстане

&quot;Росатом&quot; может построить АЭС в Кыргызстане

В Минэнерго Кыргызстана сообщили о возможности совместного с Россией строительства на территории республики атомную электростанцию (АЭС) малой мощности.

"Изучается возможность строительства с Росатомом АЭС малой мощности, которая будет состоять из двух энергоблоков по 55 МВт каждый", - сказал в парламенте республики министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Глава Минэнерго Кыргызстана пояснил, что ранее с российской компанией была подписана дорожная карта, а не соглашение о совместном строительстве АЭС. Сейчас "Росатом" занимается изучением земельных участков, на которых в республике потенциально может быть построена АЭС.

Если решение о совместном строительстве будет принято, АЭС в Кыргызстане появится через 6-7 лет, полагает Ибраев.

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