"Росатом" может построить АЭС в Кыргызстане

19 янв. 12:29

В Минэнерго Кыргызстана сообщили о возможности совместного с Россией строительства на территории республики атомную электростанцию (АЭС) малой мощности.

"Изучается возможность строительства с Росатомом АЭС малой мощности, которая будет состоять из двух энергоблоков по 55 МВт каждый", - сказал в парламенте республики министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Глава Минэнерго Кыргызстана пояснил, что ранее с российской компанией была подписана дорожная карта, а не соглашение о совместном строительстве АЭС. Сейчас "Росатом" занимается изучением земельных участков, на которых в республике потенциально может быть построена АЭС.

Если решение о совместном строительстве будет принято, АЭС в Кыргызстане появится через 6-7 лет, полагает Ибраев.