Россиянин вез в подарок другу в Ташкент позолоченный автомат

19 янв. 12:10

Таможенники аэропорта Екатеринбурга при досмотре обнаружили у пассажира, вылетающего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова, - сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

"Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через "зеленый" коридор", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин автомата, изготовленного в 1974 году, покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает полумиллиона рублей, - подчеркнули в таможне.

Владелец автомата пояснил, что оружие декорировали златоустовские мастера, автомат списан, а он вез его в подарок давнему другу.

Изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние.