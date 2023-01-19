"Грузинская мечта": Запад несправедлив к Грузии

19 янв. 11:55

В отношении нас есть особый интерес – это открытие второго фронта, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, назвав отношение к стране со стороны Запада несправедливым.

"В отношении Грузии есть какой-то особый интерес, которого нет к Молдове, Беларуси. Этот единственный интерес - именно открытие второго фронта. Мы не говорим это на основании общей логики. Это то, о чем мы говорим на основании информации. Просто, безусловно, нам сложно до конца раскрыть карты", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам политика, поступило уведомление, что Грузия недостаточно делает для Украины. При этом он напомнил, что Молдова не присоединяется к санкциям, не предпринимает особых мер и остается в СНГ.

"Никто не говорил, что из-за этого власти Молдовы пророссийские и т.д. Нигде не принимали резолюции в отношении Молдовы, ни одни из европарламентариев подобного не говорил и наоборот, ей дали статус кандидата", - подчеркнул Кобахидзе.