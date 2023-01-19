Наказание школьника плетью стало поводом для уголовного дела на Ставрополье

19 янв. 11:56

Уголовное дело открыто против педагога на Ставрополье после того, как один из его учеников пришел домой со следом от удара плетью, рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее, 16 января, отец мальчика опубликовал в социальных сетях разместил фотографию нанесенного повреждения и рассказал, что его сын учится в кадетской школе, правила которой подразумевают наказания "плетью за провинность"причем, при поступлении на это соглашаются и ученики, и родители.

"Дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - приводит слова источника РИА Новости.

В администрации Ставрополя ранее заверили, что в школе уже прошло служебное расследование, подтвердившее факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к шестикласснику, в тот же день педагог-воспитатель был уволен.