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Наказание школьника плетью стало поводом для уголовного дела на Ставрополье

Наказание школьника плетью стало поводом для уголовного дела на Ставрополье

Уголовное дело открыто против педагога на Ставрополье после того, как один из его учеников пришел домой со следом от удара плетью, рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее, 16 января, отец мальчика опубликовал в социальных сетях разместил фотографию нанесенного повреждения и рассказал, что его сын учится в кадетской школе, правила которой подразумевают наказания "плетью за провинность"причем, при поступлении на это соглашаются и ученики, и родители.

"Дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - приводит слова источника РИА Новости.

В администрации Ставрополя ранее заверили, что в школе уже прошло служебное расследование, подтвердившее факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к шестикласснику, в тот же день педагог-воспитатель был уволен.

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