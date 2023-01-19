В Ташкенте началось строительство развязки на трассе в аэропорт

19 янв. 11:52

В Ташкенте сегодня стартовала реконструкция моста возле аэропорта.

"В связи с началом реконструкции мост на улице Бабура, ведущий в аэропорт, будет частично закрыт с 19 января 2023 года до окончания работ", - отметили в хокимияте Мирзо-Улугбекского района, передает Podrobno.uz.

Нынешнее сооружение было построено в 1967 году, однако по мере развития столицы и роста количества автомобилей возникла необходимость в его реконструкции, проект которой был презентован президенту страны Шавкату Мирзиееву еще в мае 2021 года..

На пересечении моста с Малой кольцевой дорогой планируется построить круговую развязку, возведение которой упростит движение автомобилей, повысит безопасность, а также снизит нагрузку и уменьшит заторы на близлежащих улицах.

Даже примерные сроки завершения реконструкционных работ в администрации района не назвали.