В России на одного заемщика приходится 2,3 кредита

19 янв. 11:53

В 2022 году среднее количество кредитов на одного заемщика в России составило 2,3, по итогам 2021 года на заемщика приходилось в среднем 2,2 кредита, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего кредитов приходится на россиян 25-30 лет - 2,6 кредита на заемщика, меньше всего на пенсионеров старше 65 лет - 1,8 кредита.

Регионами, в которых зафиксировано наибольшее среднее количество розничных займов на одного заемщика стали Ханты-Мансийский автономный округ (2,4 кредита), Подмосковье, Ленинградская, Новосибирская области, Хакасия (2,3 кредита). Меньше всего кредитов приходится на заемщиков из СКФО - по 1,6 кредита на заемщика в Чечне, Ингушетии, Крыму, 1,7 кредита в Дагестане.