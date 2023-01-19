Лайнер с россиянами все-таки пришвартовался в турецком порту

19 янв. 11:45

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, который накануне не сумел пришвартоваться в турецком порту из-за плохих погодных условий, сделал это спустя почти сутки. Об этом рассказали в компании Miray Cruises, которой принадлежит судно.

"Лайнер пришвартовался, пассажиры высадились на берег", - пояснил ее представитель.

Круиз будет проходить в штатном режиме - лайнер отправится в следующий порт - город Орду - сегодня вечером. В Сочи он прибудет также по расписанию, то есть 21 января.