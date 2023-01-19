В Армении появятся новые дорожные знаки

19 янв. 11:37

В скором времени на дорогах Армении появятся специальные дорожные знаки для точек заправки электромобилей – такое постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства страны.

Также будет изменено несколько дорожных знаков: так, знак проезда по перекрестку ("вафельная разметка") сейчас выглядит как серый квадрат с желтой разметкой, а будет заменен на красный треугольник с машиной внутри, - передает Sputnik Армения.

Также будут добавлены новые знаки дорожных ответвлений, на которых будут более подробные изображения ответвлений – на случай, если они находятся на расстоянии друг от друга.

Кроме того, будет установлена возможность диагонального пешеходного перехода на перекрестках, для чего будут установлены новые знаки: фигура пешехода в синем квадрате с диагональными стрелками-указателями.