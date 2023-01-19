Ларьки и киоски могут вернуться на улицы городов России

19 янв. 11:36

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам российских регионов открыть киоски и другие нестационарные объекты у входов в магазины и торговые центры. В них предполагается реализовать отечественные товары, пишет РБК. Подлинность данной рекомендации, разосланной регионам 11 января, подтвердили в аппарате вице-премьера - главы Минпромторга РФ.

Отмечается, что возвращение на улицы нестационарных палаток и киосков позвонит представителям малого и среднего бизнеса пользоваться покупательским трафиком крупных ТЦ и магазинов. В таких торговых точках можно будет сбывать сельхозтовары, продукты питания, одежду и обувь. Торговые места будут предоставляться без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

В пресс-службе министерства пояснили, что документ имеет рекомендательный характер. При этом в документе указано, что до 1 июля 2023 года региональными властями в Минпромторг должен быть представлен доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в магазины и торговые центры, пишет РБК.