Работы по подготовке к годовщине "Черного января" завершились в Баку

19 янв. 11:34

Подготовительные работы в связи с 33-ей годовщиной трагедии 20 января завершены на аллее шехидов в Баку, сообщает пресс-служба исполнительной власти столицы Азербайджана.

В ведомстве отметили, что данная территория находится под постоянным контролем исполнительной власти города.

"Традиционно на территории аллеи подготовлены приуроченные к дате специальные цветочные композиции. К этим работам были привлечены опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 20 января работники ИВ проведут необходимые мероприятия по организации посещения гражданами территории аллеи. Также будет организовано дежурство работников коммунальных, хозяйственных служб, бригад скорой помощи.