Более 5,9 тыс случаев коронавируса выявили в России

19 янв. 11:19

В России за минувшие сутки выявили 5 914 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 005, в Санкт-Петербурге - 674, в Подмосковье - 263. В Краснодарском крае - 51, в Ставропольском крае - 47, в Крыму - 27, в Дагестане - 19, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 876 336.

Госпитализированы за сутки 837 человек. Выздоровели за сутки 5 154 человека, с начала пандемии - 21 293 221.

Умерло за сутки 40 человек, за все время - 394 569.