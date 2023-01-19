Жителей Махачкалы и Каспийска предупредили об отключениях электроэнергии

19 янв. 11:07

Сегодня в Махачкале и Каспийске в течение дня ожидаются веерные отключения энергоснабжения, - сообщают власти этих городов.

Причина сбоев в подаче электроэнергии в том, что в Махачкале пока не могут завершить ремонт на силовом трансформаторе подстанции "Новая",где накануне произошла крупная авария – ждут необходимые для ремонта запчасти, которые везут из ставропольского Невинномысска.

"Как только транспортировка будет завершена, начнут ремонтные работы. Энергоснабжение полностью планируют восстановить до вечера", - сообщил в своем Telegram-канале и.о. главы города Ризван Газимагомедов, передает "АиФ-Дагестан".

Аналогичная ситуация и в Каспийске, где все еще устраняют последствия аварии на главной понизительной подстанции 110/6 ЗТМ, веерные отключения некоторых линий здесь проведут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения на заводе "ТочМех".