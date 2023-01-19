Туроператоры будут рады вновь предложить россиянам туры в Грузию с прямым авиаперелетом

19 янв. 11:01

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что турфирмы будут рады выставить на продажу туры в Грузию с прямым перелетом.

"Если появятся прямые рейсы в Грузию, а турпакеты снова можно будет продавать, туроператоры с радостью воспользуются этой возможностью, и турпоток в Грузию значительно возрастет", - поделились в АТОР.

Прямых рейсов из России в Грузию нет с 2019 года, также Ростуризм рекомендовал туроператорам не продавать туры в страну. В настоящее время компании предлагают туристам только размещение и экскурсии в Грузии.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. В Грузии готовы приветствовать такое решение.